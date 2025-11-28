Порошенко: кабмин Украины должен уйти в отставку следом за Ермаком

Экс-президент призвал к созданию проевропейской коалиции, которая "сформирует новое профессиональное правительство"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Правительство Украины должно уйти в отставку следом за главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Об этом заявил экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

"[Следом] за Ермаком должна уйти и ермаковщина - давление на правоохранителей, использование санкций в качестве инструмента рейдерства, информационное киллерство анонимных телеграм-каналов и системных фейков. Так же должно уйти и скомпрометированное правительство", - приводит его слова "Европейская солидарность" в своем Telegram-канале.

Порошенко также призвал к созданию проевропейской коалиции, которая "сформирует новое профессиональное правительство".

Глубокий кризис украинской власти спровоцировало раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского. Работа парламента была заблокирована, часть депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", требовали отставки Ермака, который может быть причастен к коррупционным схемам. Тогда Зеленский отказался это сделать. Однако 28 ноября у Ермака прошли обыски, а к вечеру Зеленский подписал заявление о его отставке.