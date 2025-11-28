"Страна": отставка Ермака стала сигналом, что Зеленский теряет власть

По данным издания, офис Владимира Зеленского начала терять рычаги политического контроля внутри различных структур власти

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Уход в отставку Андрея Ермака запускает процесс потери Владимиром Зеленским контроля над вертикалью власти на Украине. Об этом пишет издание "Страна".

Читайте также

От доверенного лица до фигуранта "Миндичгейта". Что известно об Андрее Ермаке

По его данным, Ермак был важной фигурой в окружении Зеленского. Однако после обыска и давления со стороны оппозиции Зеленский решил отправить в отставку ближайшего соратника с должности главы своего офиса. "Страна" подчеркивает, что его в реальности заставило уйти в отставку Национальное антикоррупционное бюро Украины. Издание называет эту цепочку событий сильнейшим сигналом всему госаппарату Украины, что "Зеленский уже не является "источником власти" в стране и не может даже самым близким людям что-либо гарантировать". К тому же и сам Зеленский в какой-то момент может быть заподозрен в коррупционных схемах.

Уже сейчас Банковая (на Банковой улице в Киеве расположен офис Зеленского, название стало нарицательным) начала терять рычаги политического контроля внутри различных структур власти. В частности, премьер-министр Юлия Свириденко ориентируется ныне на мнение фракции "Слуга народа", где далеко не все однозначно.

Авторы статьи считают, что теперь во многом обнуляются и политические перспективы Зеленского: начиная от уменьшения шансов выдвижения его кандидатуры на выборах вплоть до возможной отставки.

Коррупционный скандал

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отравили в отставку, а также в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн.

Позже были опубликованы фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба.

Коррупционный скандал вызвал глубокий кризис украинской власти - работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа" требовали отставки Ермака. В пятницу стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов проводят обыски в квартире Ермака и в его офисе. Сам он позже подтвердил проведение следственных действий, сообщив, что сотрудничает со следствием. Вечером Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке, а затем уволил его своим указом.