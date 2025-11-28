FT: Умеров встретится с Уиткоффом и Кушнером в США в выходные

Встреча состоится в Майами, сообщил журналист газеты

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров проведет встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем Джаредом Кушнером в Майами (штат Флорида) в выходные. Об этом сообщил журналист британской газеты Financial Times (FT) Кристофер Миллер в X со ссылкой на источники.

"Мне сообщили, что Рустем Умеров все же встретится в Майами с посланниками Трампа в эти выходные", - написал он.

28 ноября портал Axios проинформировал, что отставка руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака произошла за день до его планировавшейся поездки в США для переговоров с Уиткоффом и Кушнером. В пятницу стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов провели обыски в квартире и офисе Ермака. Сам он подтвердил проведение следственных действий. Позже Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.