NYT: Ермак мог уйти в отставку, чтобы избежать вотума недоверия в Раде

Будет ли этого шага достаточно для разрешения кризиса на Украине, неизвестно, отмечает издание

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Отставка руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака может быть попыткой предотвратить вынесение вотума недоверия правительству Украины в Верховной раде. Об этом сообщила газета The New York Times.

Читайте также

От доверенного лица до фигуранта "Миндичгейта". Что известно об Андрее Ермаке

Издание предполагает, что ушедший в отставку Ермак, возможно, "согласился пожертвовать собой" в попытке предотвратить голосование о недоверии правительству. Однако неясно, будет ли этого достаточно для разрешения кризиса. Если вотум недоверия будет принят, кабинет министров Зеленского должен будет уйти в отставку. Газета отмечает, что ни один влиятельный лидер не призвал к отставке самого Зеленского, поскольку в период действия военного положения выборы в стране не проводятся.

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отравили в отставку, а также в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн.

Позже были опубликованы фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба.

Коррупционный скандал вызвал глубокий кризис украинской власти - работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", требовали отставки Ермака. В пятницу стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов проводят обыски в квартире Ермака и в его офисе. Сам он позже подтвердил проведение следственных действий, сказал, что сотрудничает со следствием. Вечером Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.