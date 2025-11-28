Syria TV: число жертв обстрела Израилем Бейт-Джана в Сирии достигло 20

В сирийском МИД назвали удары Израиля военным преступлением

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 29 ноября. /ТАСС/. Число погибших в результате ударов, нанесенных Армией обороны Израиля по населенному пункту Бейт-Джан в сирийской провинции Дамаск, возросло до 20. Об этом сообщил телеканал Syria TV со ссылкой на источник в МИД переходного правительства арабской республики.

Ранее сообщалось о 13 погибших и 25 раненых, в числе которых женщины и дети.

28 ноября израильская армия нанесла удары с воздуха и открыла артиллерийский огонь по сирийскому поселку Бейт-Джан. Отмечалось, что на его территорию проник израильский военный патруль, произошли стычки между ним и местным населением. Согласно данным Syria TV, в ходе рейда военнослужащие задержали трех человек.

Министерство иностранных дел Сирии выступило с резким осуждением ударов Израиля, назвав их военным преступлением.