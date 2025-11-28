Bloomberg: Европа не знает о многих аспектах переговоров по мирному плану США

Европейские страны подключают "лишь в формате двусторонних переговоров", если без их участия нельзя обойтись, сообщило агентство

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Участие европейских стран в переговорном процессе по мирному плану США ограничено и не подразумевает "допуска к деталям по многим аспектам" обсуждений украинского урегулирования. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как отмечается, Европу подключают "лишь в формате двусторонних переговоров", если без ее участия невозможно обойтись, например, для обсуждения гарантий безопасности совместно с США.

В четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не видит Европу за столом переговоров по Украине. Дипломат указал, что ЕС не сделал ничего, чтобы остановить карательную операцию Петра Порошенко на Донбассе, а, наоборот, поощрял к тому, чтобы "развязанная нацистским режимом гражданская война продолжалась".