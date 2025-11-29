Законодатель Луна после отставки Ермака призвала к аудиту выделяемых Киеву денег

Член Палаты представителей Конгресса США отметила, что проверять, как Украина расходует финансовую помощь, было необходимо из-за коррупции

Член Палаты представителей Конгресса Анна Паулина Луна © Anna Moneymaker/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида) считает, что отставка руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака говорит о необходимости аудита финансовой помощи, выделяемой Украине.

"Понимаете, почему нам следовало проверять [расходование] денег, которые отправляли на Украину? Коррупция", - написала она в X, комментируя новость об отставке Ермака.

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Этот скандал вызвал глубокий кризис украинской власти - работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", требовали отставки руководителя офиса Владимира Зеленского. 28 ноября стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов проводят обыски в квартире и офисе Ермака. Сам он подтвердил проведение следственных действий. Позднее Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.