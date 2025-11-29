ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Стрельба у Белого дома
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Си Цзиньпин поручил ужесточить контроль над интернет-платформами и блогерами

По указанию председателя КНР, они обязаны нести социальную ответственность и распространять позитивный контент
Редакция сайта ТАСС
05:22

Председатель КНР Си Цзиньпин

© AP Photo/ Mark Schiefelbein

ПЕКИН, 29 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин поручил создать долгосрочный механизм управления интернетом, ужесточить контроль за деятельностью блогеров и онлайн-платформ. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Необходимо осмелиться "обнажить меч" против сетевого хаоса, решительно наносить удары, разрывать цепочки интересов и искоренять почву для их возникновения", - приводит его слова ТВ.

Глава государства потребовал усилить контроль над интернет-платформами, частными блогами и MCN-агентствами (компании, управляющие аккаунтами инфлюенсеров). По его указанию, они обязаны нести социальную ответственность и распространять позитивный контент.

Си Цзиньпин также отметил вызовы, связанные с развитием искусственного интеллекта и больших данных, поручив усовершенствовать механизмы классификации угроз и защиты данных в этой сфере. 

КитайСи Цзиньпин