Польша поднимала в воздух истребители из-за тревоги на Украине

Наземные силы ПВО и средства радиолокационной разведки были приведены в полную готовность, сообщило Оперативное командование польской армии

Редакция сайта ТАСС

© Omar Marques/ Getty Images

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Польша поднимала в воздух дежурные пары истребителей в связи с наблюдавшейся, по версии Варшавы, активностью России на Украине. Об этом сообщило Оперативное командование польской армии.

"В связи с ударами Российской Федерации по объектам, расположенным на территории Украины, в воздушном пространстве Польши действует военная авиация. <...> В воздух подняты истребители, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в полную готовность", - говорится в публикации, размещенной в X.

Примерно час спустя польские военные сообщили, что операция закончилась, истребители вернулись на землю.

Утром 29 ноября на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога.