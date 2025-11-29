Обозреватель Дэй: Украина может пойти на уступки после отставки Ермака

По мнению обозревателя журнала The American Conservative, руководитель офиса Владимира Зеленского препятствовал мирному процессу, выступая против территориальных уступок России со стороны Киев

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Отставка руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака может увеличить шансы того, что Киев займет "более уступчивую" позицию на мирных переговорах. Такое мнение выразил в своей статье обозреватель журнала The American Conservative Эндрю Дэй.

По его мнению, Ермак препятствовал мирному процессу, выступая против территориальных уступок России со стороны Киева. Эксперт отметил, что после ухода главы офиса Зеленского у администрации президента США Дональда Трампа будет меньше препятствий для "геополитических маневров вокруг Украины".

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Этот скандал вызвал глубокий кризис украинской власти: работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", требовали отставки руководителя офиса Владимира Зеленского. 28 ноября стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов проводят обыски в квартире и офисе Ермака. Сам он подтвердил проведение следственных действий. Позднее в тот же день Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.