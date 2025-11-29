Додон: власти Молдавии должны действовать в интересах страны

Бывший президент республики считает, что руководство должно брать пример с премьер-министра Венгрии Виктора Орбана

КИШИНЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Руководство Молдавии должно брать пример с премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который, действуя в интересах своей страны, в ходе переговоров в Москве получил надежные гарантии энергоснабжения. Об этом заявил бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон.

"Виктор Орбан - пример мудрого и ответственного лидера, который действует в интересах своей страны и своих граждан. Он понимает, что бесперебойные поставки нефти и газа из России имеют ключевое значение для энергетической безопасности Венгрии, и по результатам переговоров в Кремле добился главной цели - Будапешт получил гарантии надежного энергоснабжения от Москвы. Молдове следует равняться на таких руководителей, как в Венгрии, Грузии и Словакии, и ставить национальные приоритеты превыше всего", - написал Додон в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что социалисты продвигают "именно такую политику: поддерживать диалог со всеми - и на Западе, и на Востоке - исходя из интересов государства и народа".

Молдавия переживает энергетический кризис после прихода к власти президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности, которые взяли курс на разрыв отношений с Россией. В 2021 году тарифы на газ увеличились в семь раз, что привело к инфляции, которая превысила 30% в годовом исчислении, и спровоцировало акции протеста. В этой ситуации правительство заявило, что избавилось от зависимости от "Газпрома", и засекретило от населения закупочные цены на газ. "Газпром" был вынужден прекратить поставки в Молдавию с января 2025 года после того, как Украина запретила транзит через свою территорию, а Кишинев отказался урегулировать проблему долга за потребленное топливо.

Оппозиция возлагает ответственность за кризис на прозападное правительство. Противники власти заявляют, что на европейских биржах Молдавия покупает все тот же российский газ, но через многочисленных посредников и дороже. Газотранспортную систему страны передали под управление румынской компании "Вестмолдтрансгаз". Результатом этого решения стало увеличение тарифа на транспортировку топлива.