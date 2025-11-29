NTV: танкер Virat вновь подвергся атаке беспилотников у берегов Турции

На танкере вечером 28 ноября возник пожар, предположительно, после поражения беспилотным летательным аппаратом

СТАМБУЛ, 29 ноября. /ТАСС/. Танкер Virat под флагом Гамбии вновь подвергся нападению с использованием беспилотников у берегов Турции. Об этом сообщил со ссылкой на источники телеканал NTV.

Ранее поступила информация о том, что на танкере в пятницу вечером возник пожар, предположительно, после поражения беспилотным летательным аппаратом. Все находившиеся на борту судна 20 членов экипажа были эвакуированы.

По данным NTV, в субботу утром стало известно о том, что танкер Virat получил небольшие повреждения на правом борту над ватерлинией в результате новой атаки беспилотных морских аппаратов.

Минтранс Турции подтвердил информацию о нападении на танкер. "По имеющимся сведениям, пожара на судне нет, состояние здоровья экипажа хорошее. Спасательные команды находятся на безопасном расстоянии от судна, поскольку с него не поступало никаких запросов", - говорится в сообщении ведомства.

Virat находится в 35 морских милях от турецкого побережья в Черном море. В пятницу вечером пожар возник и на танкере Kairos, также у берегов Турции, на его борту были 25 моряков. Министр транспорта и инфраструктуры республики Абдюлькадир Уралоглу не исключил, что оба инцидента произошли из-за внешнего вмешательства, возможно подрыва на мине или нападения с использованием дрона. Оба судна следуют в Новороссийск, нефти у них на борту нет.