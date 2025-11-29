Telegraph: в США советовали Зеленскому уволить Ермака из-за плохого английского

Во время встречи с американским президентом и его администрацией в феврале главе офиса Владимира Зеленского требовался переводчик, что повлияло на мнение представителей США, утверждает газета

Андрей Ермак © REUTERS/ Gleb Garanich

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Представители администрации президента США Дональда Трампа советовали Владимиру Зеленскому уволить экс-главу его офиса Андрея Ермака из-за плохого английского языка. Об этом 28 ноября сообщила газета The Daily Telegraph.

Как отметило издание, американские чиновники советовали отправить Ермака в отставку после встречи в Белом Доме в феврале частично потому, что на переговорах ему требовался переводчик.

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Этот скандал вызвал глубокий кризис украинской власти - работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", требовали отставки руководителя офиса Владимира Зеленского. 28 ноября стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов проводят обыски в квартире и офисе Ермака. Сам он подтвердил проведение следственных действий. Позднее Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.