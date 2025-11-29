"Украинская правда": во время обысков у Ермака изъяли телефоны и ноутбуки

Следственные действия длились более шести часов, сообщает издание

Андрей Ермак © REUTERS/ Violeta Santos Moura

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Украинские следователи изъяли несколько телефонов и ноутбуков во время обысков у занимавшего пост главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах Украины.

В настоящий момент содержимое этих устройств изучается. Следственные действия длились более шести часов.

Накануне Ермак подтвердил проведение у него обысков, после чего подал в отставку и был уволен.

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отравили в отставку, и в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн.

Позже были опубликованы фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба. Коррупционный скандал вызвал глубокий кризис украинской власти - работа парламента была заблокирована, а некоторые депутаты, в том числе от правящей партии "Слуга народа", требовали отставки Ермака.