Умерова назначили главой делегации Украины на переговорах по урегулированию

Соответствующий указ о составе переговорной группы опубликован на сайте Владимира Зеленского

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров © Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров назначен главой делегации на переговорах по мирному урегулированию. Соответствующий указ опубликован на сайте Владимира Зеленского.

"Умеров Рустем Энверович, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины - глава делегации", - говорится в документе под названием "Вопросы делегации Украины для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями РФ по достижению справедливого и устойчивого мира".

Также в состав делегации включены советник офиса Зеленского Александр Бевз, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, начальник Генштаба ВС Андрей Гнатов, председатель Службы внешней разведки Олег Иващенко, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Евгений Острянский, зампредседателя Службы безопасности Александр Поклад и замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Кибицкий. Указ вступает в силу со дня публикации.

Ранее делегацию возглавлял руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, однако накануне он был освобожден от должности после проведенных у него обысков по делу о коррупции. 28 ноября портал Axios сообщил, что отставка Ермака произошла за день до его планировавшейся поездки в США для встреч со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером. Согласно данным газеты Financial Times, переговоры пройдут в Майами (штат Флорида).