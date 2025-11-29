Для разгона протестующих против собрания молодежного крыла АдГ применили водомет

По меньшей мере один человек задержан, сообщило агентство DPA

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Reuters

БЕРЛИН, 29 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы применили водомет для разгона группы лиц, блокирующих проезд по автомагистрали в городе Гисен (федеральная земля Гессен) в центральной части ФРГ, где должно пройти учредительное собрание членов новой молодежной организации партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию.

Учредительный съезд организации, которая будет называться "Поколение Германия", сопровождается масштабными акциями протеста, в которых заявлено участие примерно 50 тыс. человек. Многие демонстрации проходят мирно. Однако группа из примерно 2 тыс. активистов заблокировала проезд по автомагистрали B49. Как говорится в заявлении полиции, при разгоне протестующих правоохранительные органы применили водомет, "после того как группа не отреагировала на устную просьбу освободить дорогу".

По меньшей мере один человек задержан. Кроме того, на мосту Конрада Аденауэра в Гисене сотрудников полиции забрасывали бутылками. Из-за продолжающихся протестов начало учредительного собрания отложено. Предполагалось, что съезд начнется в 10:00 по местному времени (12:00 мск), однако теперь неясно, когда это произойдет. Многие участники застряли в пробках из-за блокады подъездных путей. По данным "Альтернативы для Германии", лидеры партии Тино Хрупалла и Алис Вайдель, которые должны были выступить на мероприятии, также не смогли прибыть вовремя.

В центре города собирается, вероятно, самая крупная демонстрация, организуемая Объединением немецких профсоюзов (DGB). В ней, как ожидается, примут участие порядка 30 тыс. человек. Некоторые демонстранты уже вышли на улицы с плакатами с надписями "Мы - нечто большее", "Мы - ваша нечистая совесть". Пока серьезных инцидентов не зафиксировано. Правопорядок в Гисене в субботу обеспечивают многочисленные сотрудники полиции из различных федеральных земель ФРГ.

Решение о роспуске молодежной организации АдГ под названием "Молодая альтернатива" было принято на съезде партии в городе Риза (федеральная земля Саксония) в январе. Там по просьбе руководства АдГ делегаты необходимым большинством в две трети голосов приняли поправку к уставу партии. Это предполагает замену "Молодой альтернативы" другим объединением. Ожидается, что такой шаг позволит АдГ оказывать больше влияния на молодое поколение.