Туск призвал союзников по НАТО вспомнить про антироссийскую суть альянса

Премьер-министр Польши напомнил, что основой организации была солидарность, а не эгоистические интересы

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Польши Дональд Туск © AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал союзников по НАТО вспомнить, что альянс создавался для противостояния с СССР и Россией.

"Я хочу напомнить нашим союзникам, что НАТО была создана для защиты Запада от советской агрессии, то есть от России. И ее основой была солидарность, а не эгоистические интересы. Надеюсь, что ничего не изменилось", - написал Туск в X.

Накануне польский премьер болезненно отреагировал на поездку главы венгерского правительства Виктора Орбана в Москву и его встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле, а также на мирный план по Украине, разработанный спецпосланником президента США по Украине Стивеном Уиткоффом. Туск назвал эти события, а также отставку с поста главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, "фатальной комбинацией".