Польша отправила в ЕК заявку на €43,7 млрд военных кредитов по программе SAFE
МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Польша направила в Еврокомиссию заявку на военные кредиты на сумму €43,7 млрд по программе милитаризации ЕС SAFE. Об этом сообщил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.
"Заявка на €43,7 млрд по программе SAFE отправлена", - написал он в X. Политик пояснил, что средства пойдут на оборонные укрепления на восточных границах республики по программе "Восточный щит", закупку беспилотников, укрепление противовоздушной обороны и развитие "потенциала для дальних ударов", а также на транспортную инфраструктуру.
Польша стала крупнейшим бенефициаром программы SAFE, выделенная для нее доля финансирования составляет почти треть из общего пула средств в €150 млрд. Кроме Польши, кредиты по этой программы получат еще 18 стран ЕС.
Весной 2025 года ЕС предпринял шаги на пути к масштабной милитаризации - в частности, в марте на экстренном саммите в Брюсселе был одобрен план перевооружения ReArm EU ("Перевооружить ЕС") на €800 млрд, предусматривающий совместные закупки оружия и использование средств из программы для депрессивных регионов. Позднее Совет ЕС утвердил создание программы финансирования милитаризации Европы (SAFE) объемом €150 млрд как часть долгосрочной программы военного строительства до 2030 года. На июньском саммите НАТО в Гааге было принято решение увеличить военные расходы европейских государств до 5% ВВП к 2034 году.