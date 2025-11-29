Польша отправила в ЕК заявку на €43,7 млрд военных кредитов по программе SAFE

Средства пойдут на оборонные укрепления на восточных границах республики по программе "Восточный щит", закупку беспилотников, укрепление противовоздушной обороны, сообщил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Польша направила в Еврокомиссию заявку на военные кредиты на сумму €43,7 млрд по программе милитаризации ЕС SAFE. Об этом сообщил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.

"Заявка на €43,7 млрд по программе SAFE отправлена", - написал он в X. Политик пояснил, что средства пойдут на оборонные укрепления на восточных границах республики по программе "Восточный щит", закупку беспилотников, укрепление противовоздушной обороны и развитие "потенциала для дальних ударов", а также на транспортную инфраструктуру.

Польша стала крупнейшим бенефициаром программы SAFE, выделенная для нее доля финансирования составляет почти треть из общего пула средств в €150 млрд. Кроме Польши, кредиты по этой программы получат еще 18 стран ЕС.

Весной 2025 года ЕС предпринял шаги на пути к масштабной милитаризации - в частности, в марте на экстренном саммите в Брюсселе был одобрен план перевооружения ReArm EU ("Перевооружить ЕС") на €800 млрд, предусматривающий совместные закупки оружия и использование средств из программы для депрессивных регионов. Позднее Совет ЕС утвердил создание программы финансирования милитаризации Европы (SAFE) объемом €150 млрд как часть долгосрочной программы военного строительства до 2030 года. На июньском саммите НАТО в Гааге было принято решение увеличить военные расходы европейских государств до 5% ВВП к 2034 году.