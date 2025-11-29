Ермаку предложили пойти в ВСУ обычным солдатом

Офицер Вооруженных сил Украины Татьяна Черновол отметила, что в ее взводе нужен пилот БПЛА

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку предложили пойти на фронт обычным солдатом и стать оператором беспилотника. Соответствующее предложение сделала офицер ВСУ Татьяна Черновол в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Готова взять Ермака в свой взвод. Я без иронии и сарказма. Реально мне нужны бойцы, мне очень не хватает. Условия хорошие. Я берегу своих, уважаю, каждому находится работа по его способностям. Мы - маленький взвод, отрезанный от всего мира, живем лишь своими подвалами-позициями и боевой работой, никаких контактов и публичности", - написала она.

"Будет обычным бойцом без прошлого... Это как другая жизнь, как параллельная реальность. Я могу ему это устроить. Мне нужен пилот беспилотника, думаю, ему это понравится, азы изучить не трудно. Но трудно профессионально работать, ориентироваться, знать каждое дерево, находить цель, сбрасывать боеприпас, бегать за не дотянувшим дроном. Поэтому сначала будет вторым номером - снаряжать дрон боеприпасом, выносить на взлет, работать штурманом", - отметила Черновол.

Накануне Ермака уволили с должности главы офиса Зеленского после обысков по делу о коррупции. В письме для New York Post он заявил, что поедет на фронт и "готов к любым репрессиям".