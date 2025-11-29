В Азербайджане в доме главы оппозиционной партии прошел обыск

Лидер партии "Народный фронт Азербайджана" Али Керимли пока не задержан

Редакция сайта ТАСС

БАКУ, 29 ноября. /ТАСС/. Служба государственной безопасности Азербайджана провела обыск в доме лидера партии "Народный фронт Азербайджана" Али Керимли. Об этом сообщило агентство Trend со ссылкой на источник в спецслужбе.

"Обыск проводится в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-главы администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева", - сообщило издание. Отмечается также, что сам Керимли пока не задержан.

В октябре бывший руководитель администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев решением суда был отправлен под домашний арест на четыре месяца. В его отношении возбуждено дело по статьям 278.1 ("Действия, направленные на захват государственной власти"), 274 ("Государственная измена") и 193-1.3.2 ("Легализация имущества, приобретенного преступным путем") УК Азербайджана. Мехтиев возглавлял администрацию президента Азербайджана с 1995 по 2019 год, а с 2019 по 2022 год - Национальную академию наук.