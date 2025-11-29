Депутат Рады Дубинский: Ермак отправился на фронт

Командиры отказываются брать экс-руководителя офиса Владимира Зеленского, отметил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Оппозиционно настроенный депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, утверждает, что бывший руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак выехал на фронт в расположение командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным Мадьяр по личной просьбе Зеленского.

"Андрей Ермак, изгнанный из офиса управления "країною мрії" ("страной мечты" - прим. ТАСС), вместе со своей охраной выехал на фронт в расположение Мадьяра. Мадьяр его принял по личной просьбе Зеленского. Но командиры на местах один за другим отказываются брать Ермака к себе", - написал парламентарий в своем Telegram-канале на русском языке, не приводя источник информации.

Дубинский также добавил, что конкретного места службы у бывшего руководителя офиса Зеленского пока нет. Депутат подчеркнул, что Ермак тем самым скрывается от следственных действий антикоррупционного органа, "пытаясь пересидеть турбулентность в зоне, куда детективы физически не могут просто так прийти с повесткой и обысками".

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отравили в отставку, и в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн.

Позже были опубликованы фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак, возглавлявший офис Зеленского, может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба. Коррупционный скандал вызвал глубокий кризис украинской власти - работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", требовали отставки Ермака. 28 ноября у Ермака прошли обыски, а вечером Зеленский отправил его в отставку.