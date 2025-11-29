Филиппо: военный план Германии показывает безумие немецких властей

The Wall Street Journal сообщила, что ФРГ более двух лет разрабатывала секретный план ведения конфликта с Россией

Редакция сайта ТАСС

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо © AP Photo/ Mathieu Cugnot

ПАРИЖ, 29 ноября. /ТАСС/. План Бундесвера на случай войны с Россией показал сумасшествие лидеров ФРГ. Об этом заявил Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в X.

"Браво газете Wall Street Journal, которая только что обнародовала 1200-страничный (!) план Германии по войне против России, в которой будет задействовано 800 000 военнослужащих со всей НАТО! - написал политик. - Мы действительно имеем дело с яростными сумасшедшими!"

27 ноября газета The Wall Street Journal сообщила, что немецкие власти более двух лет разрабатывали секретный план ведения конфликта с Россией, среди положений которого значится переброска 800 тыс. военных НАТО на восток по территории ФРГ. По данным газеты, планировщики столкнулись с проблемами. Современная немецкая инфраструктура нуждается в ремонте и не подходит для использования в военных целях, что может ограничить мобильность войск. Кроме того, реализации плана могут помешать ориентированные на более мирное время законы в сфере закупок и защиты данных.