Орбан сообщил, что на встрече с Путиным были открыты двери для серьезных сделок

Премьер-министр Венгрии подтвердил, что главной целью его визита в Москву было обсуждение дальнейших поставок российских энергоносителей

БУДАПЕШТ, 29 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве 28 ноября обсуждались возможности заключения нескольких крупных контрактов между компаниями двух стран.

"Мы открыли двери для двух или трех серьезных сделок, а теперь об этом будут договариваться представители [энергетической компании] MOL и другие. Это будет вопросом бизнеса, а не делом венгерского правительства", - сказал Орбан, выступая на собрании активистов правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" в городе Ньиредьхаза на северо-востоке страны.

Он подтвердил, что главной целью его визита в Москву было обсуждение дальнейших поставок российских энергоносителей. Венгрия по-прежнему получает большую часть нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", а газа - по "Турецкому потоку". Как сообщал глава МИД Петер Сийярто, в 2025 году в Венгрию из России поступило 8,5 млн тонн нефти и более 7 млрд куб. м природного газа.

Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что готово развивать сотрудничество с Россией в тех областях, которые не затронуты западными санкциями. Основной из них является энергетика, в том числе поставки в Венгрию нефти, газа и ядерного топлива для АЭС в Пакше. Стороны сохранили также связи в фармацевтике, пищевой промышленности и сельском хозяйстве.