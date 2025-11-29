Лидер "Заря над Неманом": вопрос с Белоруссией надо решить на уровне МИД

Переговоры необходимо вести хотя бы на уровне замминистров, подчеркнул председатель литовской партии Ремигиюс Жемайтайтис

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 29 ноября. /ТАСС/. Урегулирование пограничного вопроса между Литвой и Белоруссией должно осуществляться на уровне внешнеполитических ведомств. Об этом заявил председатель литовской партии "Заря над Неманом", входящей в правящую коалицию, Ремигиюс Жемайтайтис.

"Надеюсь, что здравого рассудка в МИД для начала политического диалога по урегулированию пограничного кризиса и принятия разумных решений хватит", - сказал он журналистам. "Желательно, чтобы переговоры проходили хотя бы на уровне замминистров", - добавил Жемайтайтис.

Минск предлагает Вильнюсу вести переговоры по пограничному урегулированию на уровне МИД двух стран. Литва с этим не согласна и считает достаточным технический уровень пограничных ведомств.

Литовско-белорусские пограничные проблемы связаны с регулярным запуском контрабандистами с территории Белоруссии в Литву угрожающих полетам гражданской авиации воздушных шаров с грузом сигарет, а также с простаивающими у границы соседней страны литовскими фурами, которым Минск якобы не разрешает вернуться домой.