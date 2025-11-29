МИД Кубы обвинил США в создании "постоянных электромагнитных помех" на Карибах

Кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья назвал их частью эскалации военной агрессии и психологической войны против Венесуэлы

Редакция сайта ТАСС

ГАВАНА, 29 ноября. /ТАСС/. Беспрецедентное развертывание военных сил США в регионе Латинской Америки привело к созданию "постоянных электромагнитных помех" в Карибском бассейне, особенно в воздушном пространстве Венесуэлы. Об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

"Мы осуждаем постоянные электромагнитные помехи в Карибском бассейне, особенно в воздушном пространстве Венесуэлы, вызванные агрессивным и беспрецедентным военным вмешательством Соединенных Штатов в регионе, - написал министр в X. - Они являются частью эскалации военной агрессии и психологической войны против территории Венесуэлы, направленных на насильственное свержение законного правительства братской нации нашей Америки".

29 ноября президент США Дональд Трамп заявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по территории Боливарианской Республики. 27 ноября Трамп заявил, что Вашингтон "очень скоро начнет на суше" бороться с наркотрафиком из Венесуэлы, но не привел подробностей о возможных военных операциях.