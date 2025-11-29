Times: на Западе стали осознавать, что ЕС препятствует урегулированию на Украине

В британской газете отметили, что слова президента РФ Владимира Путина о незаинтересованности Евросоюза в установлении мира находят все большую поддержку в Вашингтоне и европейских столицах

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Американские и европейские политики начинают осознавать, что руководители Евросоюза препятствуют достижению мира на Украине. Об этом сообщила британская газета The Times.

Отмечается, что высказывания президента России Владимира Путина о незаинтересованности ЕС в установлении мира находят все большую поддержку в Вашингтоне и европейских столицах.

В частности, неназванный французский дипломат в разговоре с изданием раскритиковал главу европейской дипслужбы Каю Каллас, которая предложила сократить численность ВС РФ в рамках мирного плана по Украине. "Она олицетворяет все самое худшее в европейской дипломатии - полная убежденность в своей правоте при отсутствии какого-либо понимания ситуации на земле", - сказал источник.