В Риме прошла крупная антиправительственная манифестация

Накануне несколько профсоюзов провели общенациональную забастовку, которая коснулась в основном транспортного сектора и образовательных учреждений

РИМ, 29 ноября. /ТАСС/. Десятки тысяч человек приняли участие в манифестации в итальянской столице, устроенной после всеобщей забастовки в пятницу рядом профсоюзных организаций и группами активистов. Протестующие против экономики войны нынешнего правительства во главе с Джорджей Мелони и в поддержку Палестины провели шествие по центральной части города, передает корреспондент ТАСС.

В первых рядах шествия были шведская активистка Грета Тунберг, спецдокладчик ООН по правам человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе, а также представители оппозиционного "Движения "5 звезд". Среди участников было много молодежи. В толпе раздавались призывы к отставке Мелони. Протестующие несли растяжки с надписями "Нет перевооружению, остановим правительство войны", "Италия - вне НАТО и ЕС, против империализма, за социализм", а также портреты премьера и ключевых министров, которых обвиняют в причастности к "геноциду палестинцев".

В ходе акции одна из групп сожгла флаг США под призывы "убрать руки от Венесуэлы".

Накануне несколько профсоюзов провели общенациональную забастовку, которая коснулась в основном транспортного сектора и образовательных учреждений. Манифестации и шествия прошли в более чем 50 городах. В Турине пропалестинские активисты ворвались в редакцию газеты La Stampa и устроили беспорядки. Примечательно, что в пятницу бастовали и журналисты, но по своим причинам, касающимся коллективного договора, регулирующего работу сектора СМИ.

Общенациональная забастовка прошла в знак протеста против проходящего одобрение в парламенте проекта бюджета на следующий год, в котором сокращены расходы на социальные статьи.