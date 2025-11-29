ТАСС: возле границ Венесуэлы ведутся полеты военной авиации США

В воздушном районе, контроль над которым осуществляется с карибского острова Кюрасао, зафиксированы полеты американского палубного истребителя-бомбардировщика и штурмовика Boeing F/A-18F Super Hornet

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Полеты военной авиации США периодически ведутся в районе границ воздушного пространства Венесуэлы, в частности с северо-западной стороны. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

"В воздушном районе, контроль над которым осуществляется с карибского острова Кюрасао, зафиксированы полеты американского палубного истребителя-бомбардировщика и штурмовика Boeing F/A-18F Super Hornet", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что этот воздушный район граничит с районом, контролируемым Венесуэлой. Подобные полеты подтверждаются и данными онлайн-систем, ведущих мониторинг воздушного трафика в режиме реального времени.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. По его словам, все "авиакомпании, пилоты, торговцы наркотиками и людьми" должны считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее "полностью закрытым".

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по территории республики. 27 ноября Трамп заявил, что Вашингтон "очень скоро начнет на суше" бороться с наркотрафиком из Венесуэлы, но не привел подробностей о возможных военных операциях.