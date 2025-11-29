ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
МИД Франции: коррупционные дела на Украине не должны мешать урегулированию

Эти дела нужно рассматривать компетентным органам, подчеркнул глава ведомства Жан-Ноэль Барро
20:13

ПАРИЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро полагает, что коррупционные дела на Украине не должны мешать мирному урегулированию конфликта. Об этом он заявил в интервью еженедельнику La Tribune Dimanche.

"Что касается дел о коррупции, то они должны рассматриваться компетентными органами и не должны пересекаться с процессом мирного урегулирования", - сказал министр. 

