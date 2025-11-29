Экс-генинспектор Бундесвера Куят заявил о риске распада Украины

По мнению генерала в отставке, экс-главы Военного комитета НАТО, "украинская армия находится в таком состоянии, что организованная, эффективная оборона больше невозможна"

ЖЕНЕВА, 29 ноября. /ТАСС/. Сейчас существует риск распада Украины. Такое мнение выразил германский генерал в отставке Харальд Куят, экс-глава Военного комитета НАТО, а также бывший генеральный инспектор Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ).

По его словам, "украинская армия находится в таком состоянии, что организованная, эффективная оборона больше невозможна", поэтому ВСУ занимаются "затягиванием боя". Он отметил, что число потерь и призывников украинской стороны "чрезвычайно высоко".

"Поддержка населения, особенно в связи с последними событиями, этими коррупционными скандалами, которые вспыхивают каждый день, практически отсутствует у украинского президента, - заявил он в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche. - Это означает, что существует риск распада Украины".

По мнению военного, такого развития событий "никто не хочет", поэтому европейские политики "должны понять, что их долг - воспользоваться этим шансом" и достичь мирного урегулирования по украинскому вопросу.