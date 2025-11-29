В Буэнос-Айресе прошел марш в поддержку Палестины

Участники акции развернули большой палестинский флаг перед домом правительства Аргентины

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноября. /ТАСС/. Около 300 человек приняли участие в манифестации в поддержку Палестины, которая прошла в центре Буэнос-Айреса, передает с места события корреспондент ТАСС.

Местом сбора участников марша была площадь перед зданием Конгресса. Затем колонной под сильным дождем они прошли к дому правительства, перед которым участники акции развернули большой палестинский флаг.

Власти Аргентины, полностью воздерживающиеся от критики действий правительства Израиля в секторе Газа, стянули к финальной точке следования марша дополнительные силы полиции. Однако манифестация прошла спокойно.

29 ноября отмечается Международный день солидарности с палестинским народом. Он был учрежден Генассамблеей ООН 2 декабря 1977 года с целью объединения усилий международного сообщества, направленных на обеспечение права палестинского народа на получение государственной независимости и возвращение беженцев. Дата 29 ноября выбрана в связи с тем, что в этот день в 1947 году ГА ООН приняла резолюцию 181 о создании на палестинской территории двух государств - арабского и еврейского - с сохранением особого статуса Иерусалима.