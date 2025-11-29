Economist: Ермак был "вне себя" после отставки

Владимир Зеленский ранее уволил его с должности главы офиса президента Украины

Редакция сайта ТАСС

Андрей Ермак © Pavlo Bahmut/ Ukrinform/ ZUMA Press Wire via Reuters Connect

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, узнав о своей отставке, был "вне себя". Об этом сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на источники в Киеве.

28 ноября стало известно, что сотрудники украинских антикоррупционных органов устроили обыски в квартире и офисе Ермака. Он подтвердил проведение следственных действий. Позже Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке, а затем уволил его своим указом.