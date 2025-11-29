В Приднестровье пройдут выборы в парламент и местные органы власти

На 33 депутатских мандата претендуют 45 человек

КИШИНЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Единый день выборов депутатов в Верховный совет (парламент) и местные органы власти состоится 30 ноября в Приднестровье, где проживают сотни тысяч граждан России. Голосование пройдет в сложной обстановке для непризнанной республики, которая испытывает давление со стороны Украины и Молдавии, переживает энергетический и экономический кризис.

В Приднестровье президентская форма правления: глава республики здесь формирует правительство, определяет внутреннюю и внешнюю политику. По результатам выборов 2016 года, президентом Приднестровья был избран Вадим Красносельский, который ранее занимал пост председателя парламента и представлял там крупнейшую партию "Обновление".

Депутаты парламента избираются сроком на пять лет по мажоритарной системе, поэтому кандидаты борются за голоса избирателей каждый в своем округе. На этих выборах на 33 депутатских мандата претендуют 45 человек. Из них 32 являются действующими депутатами.

Принято считать, что большинство в Верховном совете Приднестровья контролирует партия "Обновление". При этом в законодательном органе нет привычных парламентских фракций, а большинство кандидатов в депутаты баллотируются как независимые. Политики объясняют, что такой способ существенно облегчает процедуру регистрации. По данным министерства юстиции Приднестровья, здесь зарегистрированы десять политических партий. Однако единственной заметной политической силой остается "Обновление".

В воскресенье также будут избраны свыше 600 депутатов в районные, городские, сельские и поселковые советы. К выборам подготовлено 255 избирательных участков. Досрочное голосование началось 24 ноября и проходило в городских, районных территориальных избирательных комиссиях до 27 ноября, а с 28 по 29 ноября - в участковых избирательных комиссиях. В нем по заявлению имели возможность принять участие все избиратели. В зависимости от места проживания граждане получают от двух до четырех бюллетеней.

Выборы в условиях кризиса

Как прокомментировал ТАСС депутат Верховного совета, политолог Андрей Сафонов, выборы проходят в непростой ситуации, когда регион со всех сторон окружен враждебными силами. "Сама предвыборная кампания в этот раз идет без обычного накала, но это и понятно. Во-первых, обстановка способствует деловитости без шума. Только в этом году было два газовых кризиса - один в начале года, самый мощный. Другой - уже осенью, более короткий и не такой жестокий. Но кандидаты есть во всех округах, и они работают. Во-вторых, денег в республике мало, поэтому и наглядная агитация поскромнее обычного, и задачи перед обществом состоят в преодолении тех препон, которые воздвигает перед приднестровцами кишиневская клика вместе со своими хозяевами. Тут главное - чтобы люди пришли 30 ноября на избирательные участки и выразили свою волю", - прокомментировал Сафонов.

В 2022 году Украина закрыла участок границы с Приднестровьем, а Молдавия поставила новые условия для внешнеэкономической деятельности региона. Тогда Красносельский обвинил Кишинев в использовании уязвимого положения региона с целью его экономического удушения. По его словам, приднестровские компании стали подвергаться дискриминации и двойному налогообложению.

Ситуацию усугубило решение Украины прекратить транзит российского газа через свою территорию. В то время как Кишинев переключился на энергоресурсы от европейских стран, в Приднестровье был введен режим чрезвычайного положения, остановлены промышленные предприятия, около месяца в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Преодолеть критическую ситуацию удалось после вмешательства России, которая стала закупать газ для Приднестровья у европейских энергетических компаний.

Приднестровская республика была провозглашена 2 сентября 1990 года на левобережье Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Это произошло на фоне всплеска национального движения в Молдавии, где пришедший к власти Народный фронт провозгласил курс на объединение с Румынией. После распада СССР конфронтация переросла в вооруженный конфликт, остановить который удалось благодаря российским миротворцам. С 1993 года Кишинев и Тирасполь ведут переговоры об урегулировании конфликта, на которых Молдавия предлагает Приднестровью статус "особого автономно-территориального образования". Власти Тирасполя настаивают на независимости и сближении с Россией, указывая на то, что на референдуме 2006 года за это проголосовало 97% населения региона.

После прихода к власти в Молдавии президента Майи Санду в 2020 году, а также победы на выборах учрежденной ею Партии действия и солидарности в 2021 году контакты между руководителями двух берегов Днестра прекратились, существенно обострились отношения между Кишиневом и Москвой. В сентябре пресс-бюро Службы внешней разведки РФ не исключило вероятности введения вооруженных сил стран ЕС или НАТО в Молдавию для удержания республики в русле русофобской политики. Там уточнили, что для ввода войск могут быть использованы также провокации против Приднестровья или российских миротворцев на Днестре.

По словам Сафонова, Кишинев заинтересован в срыве предстоящих выборов как в Приднестровье, так и в Гагаузской автономии Молдавии, которые не поддерживают конфликт с Москвой. На этой неделе МИД Приднестровья проинформировал ОБСЕ о попытках срыва молдавскими силовиками начавшегося голосования. Там рассказали, что сотрудникам избирательных комиссий стали поступать анонимные звонки с угрозами с телефонных номеров, зарегистрированных в Молдавии, с требованиями уволиться. В противном случае против них обещают возбудить уголовные дела по закону "о сепаратизме", который недавно принял молдавский парламент.