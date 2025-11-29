Турция заявила о мерах по недопущению повторения инцидентов с атаками танкеров

Официальный представитель МИД республики Онджю Кечели отметил, что речь о контактах с "соответствующими сторонами" с целью предотвратить дальнейшую эскалацию в Черном море

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 30 ноября. /ТАСС/. Турция поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы предотвратить распространение украинского конфликта на бассейн Черного моря и избежать негативного воздействия на ее экономические интересы в регионе. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Онджю Кечели, комментируя инциденты с атаками на два танкера в Черном море вблизи Турции.

"Мы с озабоченностью воспринимаем нападения, совершенные 28 ноября на коммерческие танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии в Черном море. Эти инциденты, которые произошли в исключительной экономической зоне Турции, создали серьезную угрозу безопасности судоходства, жизни, имуществу и окружающей среде в регионе. Мы поддерживаем контакты с соответствующими сторонами, чтобы предотвратить распространение и дальнейшую эскалацию войны в Черном море и избежать негативного воздействия на экономические интересы Турции в регионе", - заявил дипломат.

Танкеры Kairos и Virat, направлявшиеся порожними в Россию, 28 ноября подали с небольшим интервалом сигналы бедствия, когда находились в 28 и 38 морских милях от побережья Турции в Черном море. На судне Kairos произошел пожар в районе машинного отделения, экипаж Virat сообщил о повреждениях корпуса, но крупного пожара на борту не было, 25 членов экипажа Kairos были эвакуированы на берег, россиян среди них нет. Турецкий Минтранс, информируя ранее об этих инцидентах, указывал на вероятность внешнего воздействия на суда. Еще одна атака дронов была совершена на Virat 29 ноября утром.