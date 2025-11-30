Орбан: признание поражения Украины грозит ЕС "политическим землетрясением"

Премьер-министр Венгрии уверен, что рано или поздно нынешним лидерам Евросоюза придется признать провал своей политики в отношении украинского конфликта

БУДАПЕШТ, 30 ноября. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза потерпели поражение в конфликте на Украине, но боятся это признать, поскольку это вызовет политическое землетрясение. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая перед активистами правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" в Ньиредьхазе.

"Когда кто-то на нашем континенте проигрывает войну, это влечет за собой серьезные последствия. Кто [из политиков ЕС] решится сказать, что в апреле 2022 года, когда мир был близок, Запад помешал этому? Кто признает, что в этом случае сотни тысяч украинцев могли бы остаться в живых и у Украины было бы больше территории? Война проиграна, но признание этого вызовет [политическое] землетрясение", - сказал глава правительства, выступление которого показал телеканал М1.

Он выразил уверенность, что рано или поздно нынешним лидерам ЕС придется признать провал своей политики в отношении конфликта на Украине. По его мнению, такая же ситуация сложилась с проблемой нелегальной миграции. Брюссель долго отрицал эту угрозу, но теперь страны ЕС вынуждены пересматривать свой подход к решению миграционных вопросов.