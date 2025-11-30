МО Белоруссии: Минск готов к диалогу с НАТО по безопасности в Восточной Европе

Помощник министра обороны республики по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявил, что белорусская сторона готова слышать позицию стран - членов альянса и приходить к какому-то консенсусу

МИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Белоруссия стремится обеспечить безопасность в восточноевропейском регионе и готова к диалогу со странами - членами НАТО. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

"Мы аккредитовали ряд государств - членов НАТО в Республике Беларусь. На сегодняшний день - это 10 государств. Готовы предоставить им позицию Республики Беларусь, мы готовы слышать их позицию и приходить к какому-то консенсусу для обеспечения безопасности в нашем регионе", - сказал он в интервью телекомпании "ВоенТВ".

По оценке Ревенко, взаимоотношения Белоруссии со странами Запада, странами НАТО складываются весьма проблематично. "Запад захотел подчинить Республику Беларусь своим интересам, нарративам, видению безопасности в восточноевропейском регионе. Затем Запад решил изолировать Республику Беларусь, нанести ей определенный экономический, политический, моральный ущерб", - указал он.

Как отметил помощник министра обороны, Запад провел комплекс мероприятий, чтобы подчинить республику своим интересам. "Естественно, мы с этим не согласны. У нас своя политика, в том числе добрососедства, обеспечения безопасности в восточноевропейском регионе. Это диссонировало со взглядами Запада. Вся эта ситуация наложила отпечаток на наши взаимоотношения со странами Запада, Евросоюза, в том числе странами - членами НАТО", - подчеркнул он. Тем не менее, Минск продолжает контактировать с западными визави, добавил Ревенко.