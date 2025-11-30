The Times: более четырех депутатов могут покинуть фракцию "Слуги народа"

Это лишит партию возможности единолично принимать решения в законодательном органе, отметила газета

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Более четырех депутатов "Слуги народа" могут покинуть парламентскую фракцию, что лишит правящую на Украине партию возможности единолично принимать решения в законодательном органе. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в партии.

"Больше четырех", - сообщил неназванный представитель партии Владимира Зеленского, отвечая на вопрос, сколько ее представителей могут выйти из фракции "Слуги народа". Как замечает издание, подобный сценарий мог бы дестабилизировать работу правительства, учитывая, что в парламенте оно опирается на рабочее большинство всего в четыре голоса.

У "Слуги народа" большинство голосов в Верховной раде, что позволяет Зеленскому проводить через парламент все необходимые ему решения. Однако на фоне коррупционного скандала вокруг дела бизнесмена Тимура Миндича в партии наметился раскол - часть депутатов ранее выступила с требованием уволить руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, имя которого также упоминалось в связи с этим делом. Ермак впоследствии сам подал в отставку, однако требование депутатов вызвало разногласия в партии, Зеленский проводил закрытое совещание с фракцией. Как замечает The Times, это была всего вторая встреча в подобном формате с 2019 года.

После отставки Ермака украинские СМИ и эксперты не исключают полной перезагрузки власти и возможности переформирования правительства и парламентского большинства. Как отмечало издание "Страна", депутаты от "Слуги народа" могут покинуть фракцию и попытаться сформировать при помощи оппозиции новый кабмин.