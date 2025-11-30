CNN: Мадуро сообщил США, что готов уйти в отставку через 18 месяцев

По данным телеканала, Белый дом в конечном итоге настоял на необходимости немедленного ухода президента Венесуэлы со своего поста

Президент Венесуэлы Николас Мадуро © Jesus Vargas/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе неформальных переговоров с представителями США заявил о готовности сложить полномочия через 1,5 года. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

По его информации, администрация Мадуро обратились к представителям президента США Дональда Трампа с целью установления диалога между странами. Отмечается, что некоторые американские чиновники сочли подобное предложение об отставке приемлемым для разрешения конфликта между Каракасом и Вашингтоном. Белый дом, тем не менее, в конечном итоге настоял на необходимости немедленного ухода президента Венесуэлы со своего поста.

29 ноября президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по территории Боливарианской Республики. 27 ноября Трамп заявил, что Вашингтон "очень скоро начнет на суше" бороться с наркотрафиком из Венесуэлы, но не привел подробности о возможных военных операциях.