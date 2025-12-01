Конгресс США проверит сообщения о приказе Хегсета добивать выживших

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Члены Конгресса США начали разбирательство в связи с сообщениями о том, что американские военные в сентябре преднамеренно убили людей, выживших при ударе по катеру в Карибском бассейне. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала CBS член Палаты представителей Конгресса Майк Тернер (республиканец, от штата Огайо).

"Конгресс не располагает информацией о том, что это на самом деле произошло. Председатели комитетов по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей Конгресса и старшие демократы в них начали расследования. Если это произошло, то это, безусловно, очень серьезно. И я согласен, что такие действия были бы незаконными", - отметил Тернер, комментируя публикацию в газете The Washington Post. Как в ней сообщается со ссылкой на источники, в начале сентября глава Пентагона Пит Хегсет приказал убить всех людей на борту катера, находившегося в южной части Карибского бассейна. На нем, по версии американской стороны, перевозили наркотики. Военные США, по сведениям издания, 2 сентября нанесли два удара. Первый - для уничтожения катера, на борту которого находились 11 человек. Второй был нанесен для того, чтобы убить двух выживших, которые оказались в воде и цеплялись за обломки катера.

"В Конгрессе очень серьезно озабочены ударами по так называемым судам для транспортировки наркотиков в Карибском бассейне и Тихом океане, а также представленными [вашингтонской администрацией] юридическими обоснованиями этого", - добавил законодатель, который входит в комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей. По словам Тернера, приведенная в публикации информация "совершенно выходит за рамки" тех объяснений, которые ранее власти США давали законодателям относительно принимаемых ими мер по противодействию транспортировке наркотиков.

На вопрос о том, считает ли он, что США начнут наносить удары по территории Венесуэлы, конгрессмен ответил: "Президент [США Дональд Трамп] этого не говорил. И президент, безусловно, не предупредил Конгресс о том, что это произойдет. И он, конечно, не привел никаких аргументов в пользу этого". По словам Тернера, "имеет место наращивание сил" США в регионе, относительно которого вашингтонская администрация не дала американским законодателям исчерпывающих объяснений. "Это, безусловно, вызывает серьезную озабоченность в Конгрессе", - добавил он.

Трамп 29 ноября написал в Truth Social, что "все авиакомпании, пилоты, торговцы наркотиками и людьми" должны считать "воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее полностью закрытым". Позднее он уточнил, что его слова не следует воспринимать как указание на возможность нанесения военными США ударов по территории Венесуэлы.

Как сообщила 29 ноября со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal, Трамп в телефонной беседе заявил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, что если тот не покинет свой пост добровольно, Вашингтон может принять силовые меры. 30 ноября глава Белого дома подтвердил, что говорил с Мадуро, но не привел подробностей.

Удары США по катерам

Согласно подсчетам телеканала CNN, ВС США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки более 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, жертвами стали свыше 80 человек. После одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб рыбак, а не торговец наркотиками, из его страны.

Вашингтон бездоказательно обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По данным газеты The New York Times, Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Боливарианской Республике. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.