Лекорню поручил разработать финансирование армии на случай непринятия бюджета

Премьер-министр Франции отметил, что сам оказался в такой же ситуации в начале 2025 года, когда занимал должность главы оборонного ведомства

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню поручил министру Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен подготовить план финансирования оборонных нужд на случай, если депутаты не смогут в срок принять законопроект о бюджете на 2026 год.

"Министру было поручено разработать план действий на случай, если бюджета не будет, задокументировать задержки и то, от чего придется отказаться, и представить его [парламентариям] до 31 декабря, именно для того, чтобы дебаты могли быть широко освещены", - сказал он в эфире телеканала BFMTV.

Лекорню добавил, что сам оказался в такой же ситуации в начале 2025 года, когда занимал должность главы оборонного ведомства. По его словам, тогда из-за затянувшихся дебатов по бюджету "были большие задержки в выполнении важных заказов", и эти задержки "не удалось полностью компенсировать". В то же время он подчеркнул, что не хочет использовать вопрос национальной обороны в качестве инструмента внутренней политики и пообещал не использовать свои полномочия в рамках французской конституции, согласно которой он может принять бюджет на следующий год в обход парламента под ответственность правительства.

24 ноября Лекорню выступил с обращением, в котором озвучил требование о приоритетном рассмотрении военного бюджета. Это произошло после того, как Национальное собрание (нижняя палата парламента) отклонила проект доходных статей государственного бюджета на 2026 год. Это блокировало дебаты в Национальном собрании по расходной части бюджета, включая военные ассигнования.

Согласно конституционным срокам, парламент должен завершить рассмотрение бюджета до 23 декабря. Если этот срок не будет соблюден, правительство сможет принять его в первоначальном виде или с уже согласованными правками по своему усмотрению. Хотя нынешний премьер-министр пообещал не применять положение конституции (часть 3 статьи 49), позволяющее одобрить бюджет в обход парламента, как это происходило в последние годы, у него остается возможность использовать часть 4 статьи 47 национальной конституции, которое позволяет принять бюджет посредством правительственного указа, если парламент не принял решение в течение отведенного срока.