Истребители Венгрии за четыре месяца 22 раза поднимались по тревоге над Балтией

Министр обороны Криштоф Салай-Бобровницки отметил, что за последние 10 лет республика уже в четвертый раз участвовала на ротационной основе в миссии Североатлантического альянса в странах Балтии

Редакция сайта ТАСС

БУДАПЕШТ, 1 декабря. /ТАСС/. Истребители ВВС Венгрии, охранявшие воздушное пространство стран Балтии в составе миссии НАТО, за последние четыре месяца 22 раза поднимались в воздух по сигналу боевой тревоги. Об этом сообщил министр обороны Криштоф Салай-Бобровницки в связи с возвращением венгерских военных летчиков из Литвы, где они несли службу на базе в Шяуляе.

Глава Минобороны напомнил, что за последние 10 лет Венгрия уже в четвертый раз участвовала на ротационной основе в миссии Североатлантического альянса в странах Балтии. Для этого были задействованы четыре истребителя JAS 39 Gripen и около 80 венгерских военнослужащих, которые четыре месяца дежурили на аэродроме Зокняй вблизи Шяуляя. "Итоги полетов в этом году: 22 боевые тревоги, 87 тренировочных тревог и более 400 часов налета", - сказал Салай-Бобровницки, заявление которого распространило военное ведомство Венгрии.

Он не уточнил, в каких случаях венгерские истребители поднимались в воздух по сигналу боевой тревоги, однако в 2025 году власти Латвии, Литвы и Эстонии неоднократно утверждали, что в небе над их территорией появлялись БПЛА со стороны России и Белоруссии. В сентябре Эстония утверждала также, что три российских самолета МиГ-31 нарушили ее воздушное пространство. Москва и Минск отвергали подобные обвинения.

10 ноября на встрече с венгерскими летчиками в Литве глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что регион Балтии является самым сложным и взрывоопасным с точки зрения возможности прямого военного конфликта между НАТО и Россией. По его словам, там сложилась "самая хрупкая ситуация", и поэтому "ошибка, неверное решение или недопонимание могут обернуться разрушительными последствиями для всего мира". "Нигде больше нет такого близкого расположения друг к другу войск НАТО и России", - пояснил Сийярто.

Венгерские ВВС обеспечивают также защиту воздушного пространства Словакии, Словении и Хорватии. В составе миссии НАТО в странах Балтии их сменили испанские военные летчики.