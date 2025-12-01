Дипслужба ЕС вызвала главу дипмиссии Белоруссии из-за воздушных шаров над Литвой

Дипслужба Евросоюза призвала "прекратить гибридные атаки", сообщило Reuters

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Дипслужба ЕС вызвала временного поверенного в делах Белоруссии в Бельгии в связи с инцидентами с воздушными шарами над Литвой. Об этом сообщило агентство Reuters.

Дипслужба ЕС в понедельник вызвала дипломатического представителя Белоруссии с призывом "прекратить гибридные атаки", сообщило агентство со ссылкой на МИД Литвы.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в X по итогам переговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседой о намерении ввести новые санкции в отношении Белоруссии, обвиняя Минск в направлении в литовское воздушное пространство метеозондов. Фон дер Ляйен при этом не упомянула об инциденте с упавшим ранее в районе города Гродно литовским беспилотником.