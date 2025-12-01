NTV: суд Стамбула приговорил бывшую банкиршу к 102 годам за мошенничество

По данным телеканала, Сечиль Эрзан также назначили штраф в $178 тыс.

СТАМБУЛ, 1 декабря. /ТАСС/. Стамбульский суд приговорил бывшего директора филиала частного банка Denizbank Сечиль Эрзан к 102 годам и 4 месяцам лишения свободы за мошенничество и обман. Ей также назначен штраф в $178 тыс., сообщает телеканал NTV.

Суд установил, что фонд, основанный Сечиль, под видом высокой прибыли обманул 41 человека. Среди его вкладчиков были тренеры и футболисты Фатих Терим, Арда Туран, Эмре Белезоглу, Фернандо Муслера и другие.

Сечиль находится под стражей с апреля 2023 года. Изначально ей в вину вменялось мошенничество в $40 млн и 20 млн турецких лир ($470 тыс. по текущему курсу). Прокуратура требовала для нее от 109 до 358 лет тюремного заключения по обвинению в мошенничестве.

Бывшие руководители Denizbank Хакан Атеш и Мехмет Айдогду, которые также являлись фигурантами дела, судом оправданы.