"Страна": отъезд Миндича в Израиль показали в сериале "Слуга народа" с Зеленским

Бегство коррупционера показали в 16 серии 2 сезона сериала в 2017 году

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Бегство в Израиль коррупционера под фамилией Миндич было показано еще в 2017 году в одной из серий сериала "Слуга народа", в котором роль президента Украины исполнил Владимир Зеленский. Внимание на такое совпадение обратило издание "Страна".

Издание указывает, что в 16-й серии 2-го сезона обвиненный в коррупции экс-премьер Чуйко, который вышел из тюрьмы по договоренности с президентом Голобородько (которого играет Зеленский), пытается улететь с Украины в Израиль под фамилией Миндич. "Страна" также опубликовала соответствующий видеоотрывок.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. У бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского, главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, а также в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 000 часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится Зеленскому другом и кумом. Сам Миндич выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. Сегодня украинский суд заочно арестовал Миндича.