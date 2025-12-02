Президент Колумбии распорядился полностью возобновить авиасообщение с Венесуэлой

США не имеют право закрывать воздушное пространство над республикой, заявил Густаво Петро

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 декабря. /ТАСС/. Авиасообщение между Колумбией и Венесуэлой должно быть полностью восстановлено, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства. Об этом заявил колумбийский президент Густаво Петро.

"США не имеют право закрывать воздушное пространство Венесуэлы. Они могут запрещать своим авиакомпаниям, но не иностранным. Колумбия восстанавливает гражданское авиасообщение с Венесуэлой и призывает весь мир сделать это же", - написал он в X.

Ранее рейсы в Венесуэлу приостановили крупнейшая авиакомпания Колумбии Avianca и местный филиал авиаперевозчика Latam.

29 ноября президент США заявил, что все авиакомпании должны считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее "полностью закрытым". Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по территории республики.