Фидан заявит на встрече НАТО о необходимости прекращения конфликта на Украине

Глава МИД Турции примет участие в министерской встрече альянса 3 декабря

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан © Сергей Фадеичев/ ТАСС

СТАМБУЛ, 2 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан 3 декабря примет участие в министерской встрече НАТО в Брюсселе и в заседании Совета НАТО - Украина. Об этом сообщили ТАСС источники в министерстве иностранных дел республики.

"Министр Фидан планирует заявить о необходимости прекращения войны между Россией и Украиной и создания условий для установления справедливого и прочного мира, высказать свою точку зрения о последних событиях [касательно конфликта]. Он подчеркнет готовность Турции внести любой вклад в мирный процесс", - отметил один из собеседников.

Турция, как сообщается, также подтвердит поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.