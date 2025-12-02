Депутат Рады Железняк: депутаты партии Зеленского выходят из фракции

Глава фракции Давид Арахамия обратился к парламентариям с настоятельной просьбой до конца сессии не сдавать мандат

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. несколько депутатов правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде подали заявления на выход из фракции и даже из парламента. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По словам депутата, в понедельник глава фракции Давид Арахамия обратился к парламентариям с настоятельной просьбой до конца сессии, 4 февраля 2026 года, не выходить из фракции и не сдавать мандат. При этом Арахамия сообщил, что такие заявления уже поступили от ряда депутатов. На уточняющий вопрос, почему именно до февраля 2026 года, глава фракции напомнил о проходящих мирных переговорах и призвал демонстрировать единство хотя бы перед партнерами.

"На самом деле в "Слуге" (во фракции партии "Слуга народа" - прим. ТАСС) 229 человек, и точно соответствует действительности, что уже ряд мажоритарщиков пытались подать заявления не только о выходе, но и о сложении мандата. Плюс ряд списочников хотят уходить из Рады, и, если что, просто готовы выйти из фракции, несмотря на риск утратить мандат <...>. Что, хоть и временно, тоже уменьшит количество депутатов в "Слуге", - сообщил Железняк в Telegram-канале.

Для принятия решений по большинству вопросов в парламенте необходимо минимум 226 голосов. По информации на сайте Рады, во фракции "Слуга народа" по состоянию на 2 декабря состоят 229 депутатов. Всего в парламенте формально должно быть 450 депутатов, но реально числятся 395.

Глубокий кризис украинской власти спровоцировало раскрытие коррупции в ближайшем окружении Владимира Зеленского. Работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовали отставки главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. 28 ноября сотрудники антикоррупционных органов провели обыски в его квартире и офисе. Позднее Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке, а затем уволил его своим указом. Украинское издание "Страна" писало, что отставка Ермака приведет к потере контроля офиса Зеленского над парламентским большинством и правительством.

19 ноября ряд депутатов от партии "Слуга народа" призвали немедленно начать переговоры о создании коалиционного правительства и пригласить к участию в них все представленные в Верховной раде политические силы. Депутат от правящей партии Никита Потураев опубликовал заявление с призывом к Зеленскому "очистить и обновить" свое ближайшее окружение. Потураев не уточнил, сколько депутатов его поддержали.