Швейцария смягчила запрет на экспорт вооружений в зоны военных конфликтов

Исключение составят те страны, которые систематически и серьезно нарушают права человека, отмечается в пояснении к законопроекту

ЖЕНЕВА, 2 декабря. /ТАСС/. Национальный совет (большая палата парламента) Швейцарии принял решение об ослаблении закона, запрещающего экспорт и реэкспорт швейцарских вооружений в зоны военных конфликтов. Теперь законопроект будет представлен на голосование в Совет кантонов (малую палату) и, вероятно, будет вынесен на референдум, говорится в сообщении на сайте парламента страны.

"Во вторник большая палата 120 голосами против 63 при 12 воздержавшихся одобрила в общем голосовании несколько смягчений закона о военных материалах", - указывается в тексте.

В нем поясняется, что теперь у группы из 25 западных стран при закупке у конфедерации вооружений и прочего военного оборудования будет "гораздо больше свободы, чем сегодня". Даже если они будут вовлечены в военные действия, Швейцария будет иметь право поставлять им товары. Исключение составят те страны, которые систематически и серьезно нарушают права человека. При этом за швейцарским правительством остается право вето на любые военные поставки, в частности, если его члены считают, что продажа вооружений "ставит под угрозу нейтралитет страны".