Экс-глава МИД Украины считает, что выборы состоятся сразу после перемирия

Дмитрий Кулеба считает, что стране нужна "перезагрузка"

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 2 декабря. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что выборы на Украине состоятся сразу после установления перемирия. По его мнению, высказанному в интервью газете La Repubblica, после коррупционного скандала, в котором замешены представители властной элиты, стране нужна "перезагрузка".

"Если бы вы меня спросили о выборах полгода назад, я бы сказал, что интерес к ним среди украинцев был близок к нулю. Но сейчас ситуация изменилась, люди понимают, что стране нужна "перезагрузка". Если наступит перемирие, выборы состоятся сразу", - сказал он.

Экс-министр рассказал также, что ожидал своего увольнения после того, как один из внутренних опросов общественного мнения показал, что его рейтинг чуть выше рейтинга Владимира Зеленского. По его словам, Зеленский решил сосредоточить все внешнеполитические вопросы в руках главы своего офиса Андрея Ермака, уволившегося в связи с коррупционным скандалом.

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной преступной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что имеется 1 000 часов аудиозаписей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы.

Этот скандал вызвал глубокий кризис украинской власти: работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовали отставки Ермака. 28 ноября сотрудники антикоррупционных органов провели обыски в его квартире и офисе. Позднее Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако в Киеве не стали проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания военного положения. Президент России Владимир Путин отмечал, что Украина сейчас умалчивает решение собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться. Как подчеркивал российский лидер, это означает, что президентский срок Зеленского "истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями".