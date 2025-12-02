Политик Дюпон-Эньян: Европой управляют "садовые гномы", поддерживающие Киев

Лидер правой французской партии "Вставай, Франция!" отметил, что европейские лидеры "делают все, чтобы подорвать миротворческие усилия"

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Лидеры европейских стран напоминают "садовых гномов", которые бездумно поддерживают "коррумпированный режим" на Украине. Такую точку зрения высказал лидер правой французской партии "Вставай, Франция!" Николя Дюпон-Эньян.

"Нами управляют самые настоящие садовые гномы. Все эти [премьер Британии Кир] Стармер, [президент Франции Эмманюэль] Макрон, [канцлер Германии Фридрих] Мерц <...>, словно безголовые утки, продолжают мямлить, поддерживая коррумпированный режим [на Украине], находящийся в полнейшем тупике", - сказал политик в эфира радиостанции Europe 1.

Говоря об урегулировании конфликта на Украине, Дюпон-Эньян добавил, что президент США Дональд Трамп своими действиями "ликвидирует Европу и всех этих садовых гномов". По его оценкам, европейские лидеры "делают все, чтобы подорвать миротворческие усилия". "Нужно сказать правду об этом конфликте. Устойчивый мир - это полный нейтралитет Украины и торжественное обещание стран Запада, что она никогда не войдет в НАТО и тем более в Европейский союз", - добавил лидер французской партии.

Ранее российский президент Владимир Путин, проводя пресс-конференцию по итогам государственного визита в Киргизию, заявил, что нынешние лидеры европейских государств "не в себе". По его словам, довольно трудно сказать, чем они руководствуются в настоящее время с учетом текущей плачевной социально-экономической ситуации в странах Европы.